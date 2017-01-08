Galatasaray Kafilesi, Suudi Arabistan'a Gitti

Galatasaray Futbol Takımı, El İttifak ekibiyle deplasmanda yapacağı dostluk maçı için Suudi Arabistan'a gitti.



Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümünün hazırlıkları kapsamında Antalya Belek'te son antrenmanını bugün teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, öğle saatlerinde Antalya Havalimanı'na geçti.



Galatasaraylı bazı futbolcular, havalimanında vatandaşlar ve emniyet mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.



Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan özel uçak, daha sonra Dammam kentine hareket etti.



Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi takımlarından El İttifak ile Galatasaray arasında oynanacak dostluk maçı, Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.