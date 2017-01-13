Galatasaray Kafilesi, Konya'da

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor ile yarın yapacağı karşılaşma için Konya'ya geldi.



Kafileyi Konya Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Jan Olde Riekerink ve futbolculara çiçek verdi.



Yeni transferler Ahmet Çalık ile Garry Rodrigues de kafilede yer aldı.



Sarı-kırmızılılar daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrıldı.