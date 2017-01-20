Galatasaray Kafilesi Karabük'e Gitti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç için Karabük'e gitti.



Karşılaşmanın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılılar, kara yoluyla Karabük'e hareket etti.



Galatasaray'da kart cezalıları Wesley Sneijder ve Aurelien Chedjou'nun yanı sıra tedavilerine devam edilen Tolga Ciğerci, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş kafilede yer almadı.



Sarı-kırmızılı takımın Kardemir Karabükspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



Fernando Muslera, Ahmet Yılmaz Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Armindo Bruma, Hakan Kadir Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever.



Kardemir Karabükspor ile Galatasaray arasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.