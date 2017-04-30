Galatasaray Kafilesi Bursa'ya Geldi

SPOR Toto Süper Ligi'n 29'uncu haftasında yarın Bursaspor ile karşılaşacak Galatasaray takımı Bursa'ya geldi.



İstanbul'dan deniz otobüsüyle Mudanya'ya gelen Galatasaray kafilesini sarı- kırmızılı taraftarlar karşıladı. Bazı taraftarlar futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi. İstanbul ekibi, buradan da otobüsle konaklayacağı otele geçti. Bursaspor ile Galatasaray yarın saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşı karşıya gelecek - Bursa