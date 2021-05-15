Galatasaray kaç kere şampiyon oldu? Galatasaray kaç şampiyonluğu var? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu?
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Galatasaray kaç kere şampiyon oldu? Galatasaray kaç şampiyonluğu var? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu?

Galatasaray kaç kere şampiyon oldu? Galatasaray kaç şampiyonluğu var? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu?
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Galatasaray kaç kere şampiyon oldu? Galatasaray kaç şampiyonluğu var? Süper Lig'de bugün şampiyonluk maçları oynanıyor. Eğer şampiyon Galatasaray olursa kaçıncı şampiyonluğu olacak? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu?

Süper Lig'de son haftaya girdik. Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ederken Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor. Peki eğer şampiyon Galatasaray olursa kaçıncı şampiyonluğu olacak? Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu var? Daha önce Galatasaray kaç kere şampiyon oldu?

Galatasaray daha önce 1961-62, 1962-63, 1968-69, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1986-87, 1987-88, 1992-93, 1993-94, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2001-02, 2005-06, 2007-08, 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19 sezonlarında şampiyon ulaşarak toplamda 22 kez şampiyonluk elde etti.

Resmi rakamlara göre Türkiye Süper Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan takım Galatasaray. Sarı kırmızılı takıma en çok şampiyonluk kazandıran teknik direktör Fatih Terim (8) oldu. Fatih Terim'in ardından ikinci sırada üç şampiyonlukla İngiliz teknik adam Brian Birch bulunuyor.

Eğer Galatasaray bugün şampiyonluğa ulaşırsa 23. şampiyonluğunu kutlayacak. Fatih Terim ise Galatasaray'ın başında 9. şampiyonluğunu elde edecek.

GALATASARAY EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU? GALATASARAY'IN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Süper Lig'de şampiyonluk sayılarına baktığımızda Fenerbahçe'nin 19; Beşiktaş'ın 15; Trabzonspor'un 6; Bursaspor'un ise 1 şampiyonluk elde ettiğini görüyoruz. Galatasaray ise Süper Lig'de toplamda 22 şampiyonluk elde etmiş durumda.

Galatasaray, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda bitişe bir hafta kala 22. şampiyonluğunu ilan etmişti. Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, tüm takımlar arasında en fazla şampiyon olan takım olma unvanını koruyor.

TFF, Süper Lig'de takımların armalarına her beş şampiyonlukta bir yıldız takmalarına izin vermekte. Yani Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan edene dek armasında dört yıldız kullanabilecek, 25. şampiyonluk sonrası Galatasaray 5. yıldızına kavuşmuş olacak.

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