Galatasaray Juventuslu Yıldızın Peşinde!

Sarı- Kırmızılılar son olarak, teknik direktör Igor Tudor'un listesinde yer alan Juventus'lu Kwadwo Asamoah için girişimlere başladı.



Yönetim, 28 yaşındaki orta alan oyuncusunun menajeri ve İtalyan kulübüyle masaya oturmuş durumda. Bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Ganalı futbolcunun sözleşmesi 2018 yılında sona eriyor. Transferde kilit isim ise Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri olacak. Eğer Allegri, Asamoah'ın kalmasını isterse sözleşme uzatılacak. Aksi durumda ise tecrübeli yıldız satış listesine konulacak.



HEM ORTADA HEM SOLDA OYNAYABİLİR



İtalyan basını, Asamoah'ın artık Juventus'ta beklentileri karşılayamadığını ve ayrılığın olası olduğunu vurguluyor... Galatasaray'ın bu transfer için 6-7 milyon Euro civarında bir teklif yapması bekleniyor. Alınan bilgilere göre Tudor, Asamoah'ı hem orta alanın ortasında hem de sol kanatta kullanmayı düşünüyor. Daha önce Udinese, Bellinzona ve Torino formalarına da giyen yıldız futbolcu 69 kez milli takımda görev yaptı.



LAZİO&WEST HAM ONUN PEŞİNDE



İtalyan basınına göre Kwadwo Asamoah birçok Avrupa kulübünün transfer gündeminde... Şu ana kadar Lazio ve West Ham'ın Ganalı yıldızın menajeriyle resmi temasta bulunduğu ifade ediliyor..



Kaynak: Sporx