Galatasaray, Jem Paul Karacan'ın Sözleşmesini Feshetti

GALATASARAY, orta saha oyuncusu Jem Paul Karacan ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.



Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Jem Paul Karacan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017 – 2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 900 bin Euro tutarında sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 240 bin Euro fesih tazminatı ödenecektir" ifadesi kullanıldı. - İstanbul