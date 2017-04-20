Galatasaray, J. Martinez'den Gelecek Sağlık Raporuna Göre Harekete Geçicek

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kurmaya başlayan Galatasaray, Kolombiyalı forvet Jackson Martinez' in sağlık durumuna göre harekete geçecek.

GELECEK RAPOR BEKLENİYOR

Geçen sene 42 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'den Guangzhou Evergrande Taobao takımına transfer olan 30 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, Çin'de ağır bir sakatlık geçirmişti. Kolombiyalı oyuncunun tedavisine hala Portekiz'de devam ediliyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler Martinez'in menajeriyle temasa geçerek, ''Kolombiyalı oyuncunun, ameliyat, sakatlık ve sağlık durumu hakkında tüm rapor-verileri istedi ve sağlık raporlarının olumlu olması halinde transfer için harekete geçebileceklerini'' söyledi.

YÖNETİM TİTİZ DAVRANIYOR

Sigthorsson'u kiralayıp oyuncunun sakatlığı nedeniyle oynatmadan 1 milyon 150 bin euro para ödeyen Galatasaray yönetimi, Jackson Martinez transferinde aynı hataya düşmemek adına titiz davranıyor.