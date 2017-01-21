Galatasaray İstedi, Las Palmas'a Gitti

FutbolArena - Jonathan Calleri, Las Palmas Kulübünün teklifine 'evet' dedi. Lukas Podolski'nin ayrılığı halinde kadrosuna bir golcü takviyesi yapacak olan Galatasaray, 23 yaşındaki golcüye talip oldu.



Galatasaray, Jonathan Calleri için Deportivo Maldonado Kulübüne resmi teklif yaptı. Sezonun ilk yarısında West Ham United'da kiralık olarak forma giyen Calleri için Galatasaray resmi girişimlerde bulundu. Ancak dün gece Calleri'nin menajerlik haklarını da elinde bulunduran babası, "Biz büyük olasılık İspanya'ya gideceğiz. Las Palmas ile büyük ölçüde anlaştık" dedi.



Calleri ve ailesi Galatasaray'a gelmeye transfer süresince hiç sıcak bakmadı.



Jonathan Calleri kimdir? Jonathan Calleri transfermarkt



23 yaşındaki Arjantinli golcü kariyerine All Boys takımının altyapısında başladı. 2014'te Boca Juniors'a geçen golcü oyuncu, 2 yıl sonra Maldonado kulübünün dikkatini çekti ve 11 milyon Euro bedelle buraya transfer oldu. Uruguay takımından, Sao Paulo ve West Ham'a kiralanan oyuncu, bu sezonun ilk yarısında İngiliz ekibinde 11 resmi maçta 2 asistle oynadı.



Jonathan Calleri'nin transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 10 milyon Euro.