Galatasaray İstedi, Futbolcu Gelmedi

Galatasaray Kulübü takımdan ayrılması beklenen Podolski'nin yerine Jonathan Calleri'yi transfer etmek istedi ama oyuncu İspanya'ya gitti.

Galatasaray istedi ama o İspanya'yı seçti. Jonathan Calleri, Las Palmas Kulübü'nün teklifine 'evet' dedi.

Podolski'nin ayrılığı halinde kadrosuna bir forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray, 23 yaşındaki golcüye talip oldu. Sarı kırmızılı yönetim Uruguay Kulübü'nden oyuncuyu kiralamak için gerekli tüm işlemleri yaptı.

Galatasaray, Jonathan Calleri için Deportivo Maldonado Kulübü'ne resmi teklifte bulundu. Sezonun ilk yarısında West Ham United'da kiralık olarak forma giyen Calleri için sezon sonuna kadar kiralama formülüyle teklif yapıldı. Çünkü, oyuncu İngiliz ekibinde yeteri kadar şans bulamadı.

Ancak Calleri'nin menajerlik haklarını da elinde bulunduran babası, "Biz büyük olasılıkla İspanya'ya gideceğiz. Las Palmas ile büyük ölçüde anlaştık" dedi. Hürriyet