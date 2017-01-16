Galatasaray İstedi Fenerbahçe Bitirdi İddiası

Galatasaray'ın forvet adaylarından Harold Preciado, transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kolombiya basınına açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki forvet, Türkiye'den gelen teklifle ilgili bir şey bilmediğini söylerken, "Şu ana kadar birçok dedikodu oldu ama benim bildiğim bir şey yok. Başkanla öğleden sonra bir araya geleceğiz. Türkiye'de iyi futbolcular var. Oraya gider miyim Tanrı bilir. Oradaki futbolu biraz araştırdım" dedi.

Kolombiya içinde bir transfer yapmayı düşünmediğini belirten Preciado, "Eğer transfer olursam bu Avrupa'ya olacaktır. Nacional'e gitmek gibi bir düşüncem yok. Cali'deki insanlar için bu iyi olmaz. Bu durumu başkanla da konuştum. Eğer transfer olmazsam Deportivo Cali'ye %100'ümü vereceğim" ifadelerini kullandı.

Kolombiya basınına göre Galatasaray'ın haricinde Fenerbahçe'nin de oyuncuya bir ilgisi var.

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Öte yandan Kolombiya'nın El Pais gazetesi, Preciado'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu. Sarı lacivertli ekibin bu transfer için 5 milyon Dolar'dan fazla bir bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.

Preciado'nun bu transfer hakkında konuşmak istemediği ancak ona yakın kaynakların aktardığına göre Fenerbahçe ile anlaşılmasından ötürü Preciado'nun oldukça mutlu olduğu ifade edildi.Ajansspor