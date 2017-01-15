Galatasaray'ın Yeni Transferi Garry Rodrigues'in Serisi

FutbolArena Detay - Galatasaray'ın devre arasında PAOK'tan 3.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Garry Rodriguez, Konyaspor maçıyla siftah yaptı. İkinci yarının başında Josue'nin yerine oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcu adeta resital sundu. 51.dakikada Wesley Sneijder'in pasında sol tarafta buluştuğu topu bekletmeyen ceza sahasına gönderen futbolcunun bu ortası Sabri Sarıoğlu'na asist oldu.



26 kez topla buluşup, %92 pas isabetiyle oynayıp; bir de kilit pas atan Garry Rodriguez, 3 maçtır arka arkaya arkadaşlarına gol pası veriyor.



Galatasaray'a transfer olmadan önce ligdeki Levadiakos ile PAS Giannina, kupadaki Panaitolikos maçında da dinlendirilme amaçlı oynatılmayan Garry Rodrigues, son çıktığı 2 resmi maç olan Yunanistan Ligi'ndeki (Platanias 3-0 / Kerkyra 0-5) maçlarında 1'er asistle oynayan Yeşil Burun Adaları doğumlu futbolcu böylece Konyaspor maçında da yaptığı asistle, serisini 3 maça çıkartmış oldu.