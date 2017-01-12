Galatasaray'ın Vitor Hugo Transferi Çıkmaza Girdi

FutbolArena Özel - Brezilyalılar peşin para istedi, Vitor Hugo transferi çıkmaza girdi.

Galatasaray'ın Vitor Hugo Transferi Çıkmaza Girdi

FutbolArena Özel - Brezilyalılar peşin para istedi, Vitor Hugo transferi çıkmaza girdi.

Galatasaray Vitor Hugo'yu transfer etti mi?

Galatasaray'ın 2 haftadır kadrosuna katmak istediği Vitor Hugo transferinde 4 milyon euroluk nakit para talebi işleri bozdu.

6.5 milyon euroluk bonservis bedeli teklifini Palmeiras Kulübünün inadı ve oyuncuyu da çok istediği için Galatasaray 8 milyon euroya çıkardı.

Palmeiras Kulübü de 8 milyon euroluk teklife 'evet' dedi. Ancak Galatasaray'dan bu paranın yarısını yani 4 milyon eurosunu peşin istedi.

Ancak Galatasaray, nakit sıkışıklığı olduğu için bu peşin para isteği üzerine transferden vazgeçti.



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