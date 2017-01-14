Galatasaray'ın Transfer Gündemindeki Maicon, Josue'yi Aradı

FutbolArena Özel - Galatasaray'ın transfer gündemindeki önemli isimlerden biri olan Maicon, sarı kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Josue ile görüştü. Porto'da birlikte oynayan iki eski takım arkadaşı tekrar buluşabilir.



Sarı kırmızılı kulüpten aldığı teklifi değerlendiren Brezilyalı stoper, kulüp ile ilgili bilgileri almak için yakın arkadaşını aradı. Sarı kırmızılı kulübe gelmeye sıcak bakan 28 yaşındaki stoperin özellikle mali konularla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Ayrıca şehir ve lig ile de Josue'ye sorular sordu.



Ancak Sao Paolo kulübü ile Galatasaray bu transferde henüz anlaşmış değil. Brezilya kulübünün istediği bonservis bedelini sarı kırmızılılar fazla buldu.



Sao Paulo, Maicon transferi için Galatasaray'dan ne kadar istedi?



Vitor Hugo'yu peşin para isteği üzerine alamayan Thiago Heleno'nun ise kulübü ile sözleşme uzatması üzerine planları bozulan Galatasaray, Maicon için girişimde bulundu. Ancak Sao Paulo Kulübü kapıyı tam 11 milyon eurodan açtı. Galatasaray'ın temaslarını sıklaştırması ve Libertadores Kupasına da katılamayacak olan Brezilya kulübü uzun süre bu oyuncudan yararlanamayacağı için fiyat indirimine gitti.



Sao Paulo Kulübü, Maicon için Galatasaray'dan son olarak 8 milyon euro istedi. Bu rakamda Galatasaray'a çok yüksek gelince sarı kırmızılılar bu transferden vazgeçti.