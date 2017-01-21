Galatasaray'ın Tartışmalı Golü! Yasin Elle mi Aldı?

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Kardemir Karabükspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın 16. dakikasında son derece tartışmalı bir an yaşandı. Galatasaray, Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 öne geçerken Karabüksporlu futbolcular bu pozisyonda Yasin'in topu elle kontrol ettiği yönünde hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Karabükspor - Galatasaray Yasin Öztekin'in golünde el var mı?



Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Galatasaray, Kardemir Karabükspor'a konuk oldu. İlk 15 dakikası iki takımın da kontrollü oyunundan ötürü az pozisyonlu geçerken, 16. dakikasında gelişen Galatasaray atağında savunma arkasına sarkan Yasin Öztekin topu kontrol ettikten sonra kaleci Ahmet Şahin'i geçip takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak bu golden sonra Karabükspor'da başta kaleci Ahmet Şahin olmak üzere tüm futbolcular Cüneyt Çakır'ın etrafında sarıldı.







YASİN ÖZTEKİN OMZUNU GÖSTERDİ



Maçın hakemi Cüneyt Çakır golden sonra Yasin Öztekin'e doğru giderken bu sırada etrafını Karabüksporlu futbolcular sardı. Yasin Öztekin ise tribünlere gidip Galatasaraylı taraftarlarla gol sevincini yaşadıktan sonra hakem Cüneyt Çakır'a gelerek omzunu gösterdi ve "Omzumla aldım hocam." dedim. Öte yandan maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın Yasin'e doğru giderek gol anını sorması ise maçın bir başka tartışmalı anı olarak kameralara yansıdı.



HIRSIZ YASİN TEZAHÜRATI



Karabükspor taraftarları Galatasaray'ın golünden sonra Yasin Öztekin'in aleyhine "Hırsız Yasin" diye bağırdı. Karabükspor - Galatasaray Yasin Öztekin'in attığı golde hakem yorumları



Kardemir Karabükspor - Galatasaray maçında 16. dakikada Yasin Öztekin attığı golde topu elle alıp almadığı yönündeki sorular karşısında hakem yorumcuları da bu pozisyonu yorumladı. Gol sonrası Lig TV yorumcusu Necati Ateş yaptığı yorumda Yasin Öztekin'in attığı golün temiz göründüğünü söyledi.



Deniz Çoban: "Gol temiz görünüyor. Ancak topun yumuşaması akılları karıştırıyor."