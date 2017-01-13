Galatasaray'ın Stoperde B Planı da Brezilyalı

FutbolArena Özel - Galatasaray'ın Brezilya'da Vitor Hugo dışında B planı olarak gözüne kestirdiği bir stoper daha vardı. Bu futbolcunun adı Thiago Heleno...



B PLANI DA OLMADI



Palmeiras Kulübünde geçen yıl kiralık oynayan ve Maldonado kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı stoperi Galatasaray, 2.5 milyon euroluk bir bonservisle kadrosuna katma planı içinde idi.



Hugo'dan olumsuz yanıt alınınca Galatasaray bu ismi kadrosuna katma kararı aldı. Buna karşın Perşembe akşamı Thiago'dan da kötü haber geldi ve kulübü ile sözleşmesini uzattığı bilgisi verildi. Bu transfer planı da kısaca böyle suya düştü.