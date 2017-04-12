Galatasaray'ın Sır Projesi 1 Yıl Sonra Açıklandı

THY Euroleague'e veda eden ve lig şampiyonluğu hedefine odaklanan Galatasaray'da Ergin Ataman, geçen sezon kazandıkları Eurocup şampiyonluğunun ardından Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmeyi anlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıcak bakmasıyla Türk Telekom ile bir birleşmenin gündeme geldiği ancak projenin daha sonra rafa kalktığını söyledi.



Akşam gazetesine konuşan Ataman, "Geçen yıl EuroCup'ı kazandıktan sonra özellikle Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiğimizde toplantıda 'Türk Telekom'la bir birleşme sağlanabilir mi?' diye bir sondaj yapıldı. Fakat bu daha sonra hiç gelişmedi. Cumhurbaşkanımız da buna sıcak yaklaştı ama onun bunlarla uğraşacak hali de yok. Bunu geliştirecek olan Türk Telekom ile bizim yönetim olacaktı ama olmadı. Böyle bir temas oldu. Ben ciddi bir çaba sarf ettim. Ama karşı taraftan bir şey gelmedi. Biz Galatasaray olarak bunu istiyoruz ve birleşmeye açığız" dedi.