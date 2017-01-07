Galatasaray'ın Rodrigues Transferi, Yunanistan'ı Ayağa Kaldırdı

Galasaray'ın bir süredir transfer etmek için uğraştığı Garry Rodrigues hakkında PAOK'un eski kalecisi Blanton Fortoula açıklamalarda bulundu.

Yunan radyosuna konuşan Fortoula'nın açıklamalarının tamamı;

"Bu durum için çok üzgünüm. Rodrigues iyi bir futbolcu ama hala büyük bir futbolcu olmadığını kanıtlıyor. Bir teklif geldi diye şu an amatörce davranıyor. Kulübünüze sadık olmalısınız"

"G.SARAY, BARCELONA DEĞİL"

"Oyuncular kontratlarına saygı göstermeli ve PAOK kulübüne saygısızlık yapmamalı. Böyle bir şekilde Türkiye'ye gitmek doğru değil. Sonuçta Galatasaray, Barcelona değil"

"YERİNE OYUNCU BULMAK ZOR"

"Bu kadar iyi bir hücumcunun yerine şu an adam bulmak zor. Takımın acilen takviyeye ihtiyacı var ve kaliteyi yükseltebilecek bir oyuncu alınmalı"

YUNAN BASINI: 3.5 MİLYONA ANLAŞILDI

Yunan gazetesi Arena'da Galatasaray'ın Rodrigues için PAOK ile 3.5 milyon Euro'ya anlaştığına dair haber manşete taşındı.