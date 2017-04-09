Galatasaray'ın Rakibi Medipol Başakşehir
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'de 49 puanla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, 4 puan önünde yer alan ikinci basamaktaki rakibi karşısından galibiyetle ayrılarak puan farkını bire indirmeye çalışacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Türk Telekom Arena'da oynanan müsabakayı, Medipol Başakşehir 2-1'lik skorla kazanmıştı.
3 futbolcu ceza sınırında
Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Selçuk İnan, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, yarın sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 28. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerlerini alamayacak.