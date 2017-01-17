Galatasaray'ın Rakibi Başakşehir Oluyor

FutbolArena – Ziraat Türkiye Kupası'nda E Grubu'nda Tuzlaspor deplasmanda Erzincanspor'u 1-0 mağlup etti.



5. maçında 12 puana ulaşan Tuzlaspor gruptan lider çıkmayı garantiledi. Erzincanspor 7 puanda kalırken, Galatasaray ise 5 puanda. Sarı-kırmızılı ekip bu akşam Elazığspor'u mağlup ederse Erzincanspor'un üstüne çıkacak. Liderlik şansı bulunmayan Galatasaray, grubu 2. sırada bitirirse bir sonraki turda çok zorlu bir eşleşme bekliyor. F Grubu'nda Başakşehir 4. maçlar sonunda 12 puanla lider. Başakşehir, perşembe akşamı evinde amatör lig ekibi Yeni Amasyaspor'dan 1 puan dahi alsa liderliği garantiliyor.



Statü gereği gruplarda çapraz eşleşmeler yapılıyor. E Grubu'nun 1.'si ile F Grubu'nun 2.'si, E Grubu'nun 2.'si ile F Grubu'nun 1.'si eşleşecek. Buna göre son 16 turunda Başakşehir-Galatasaray eşleşmesi yüksek ihtimal görünüyor. Son 16 turu tek maç üzerinden, grubunu lider bitiren takımın sahasında oynanıyor.