Galatasaray'ın Maicon Transferindeki Sorun

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Atiker Konyaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı kırmızılıların stoper hattına düşündüğü Brezilyalı Maicon için teminat mektubu konusunda problem yaşadığı belirtildi.



Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın, 28 yaşındaki futbolcu için kıran kırana süren pazarlıklar sonrasında 8 milyon euroya Sao Paulo ile anlaştığı ancak karşı tarafın teminat mektubu istemesi yüzünden işin uzadığı belirtildi. Ayrıca ödeme planında da yine taraflar arasında sorun yaşandığı dile getirildi.



Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in çok istediği bu futbolcudan vazgeçmeyen yönetim, Brezilya ekibiyle temaslarını sürdürürken Maicon'un Galatasaray'a gelmek için kulübüne rest çektiği öğrenildi. Sambacı, transferine izin verilmesini isterken Galatasaray ile her konuda anlaştığı bildirdi.