Galatasaray'ın Karabükspor 11'i

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın sahaya çıkacağı 11 büyük ölçüde belli oldu. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in bu sabah yapılan son taktik antrenmanında sahaya süreceği kadroyu denedi.



SEMİH KAYA'NIN DURUMU BELİRSİZ



Atiker Konyaspor deplasmanında 1-0 kazandıktan sonra kupada da Elazığ deplasmanında galip gelen Galatasaray'da hedef Karabükspor'u da mağlup ederek zirve yarışını sürdürmek. Sarı kırmızılı takımda bugün yapılan taktik idmanında Jan Olde Riekerink ofansif bir kadroyu denedi. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Semih Kaya'nın Karabükspor maçında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.



Semih Kaya'nın karşılaşmaya yetişememesi durumunda yeni transfer Ahmet Çalık görev alacak. Ayrıca Galatasaray'ın bir başka yeni transferi Garry Rodrigues'in de Karabük'te sarı kırmızılı forma ile ilk kez 11'de yer alacağı öğrenildi. Galatasaray'da cezalı olan Wesley Sneijder'in yerineyse transferi gündemde olan ve Elazığspor karşılaşmasında 2 gol atan Lukas Podolski'nin oynaması bekleniyor.



İşte sarı kırmızılıların Karabükspor 11'i:



Muslera, Sabri, Ahmet (Semih), Hakan, Carole, Selçuk, de Jong, Bruma, Rodrigues, Podolski, Eren.