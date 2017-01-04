Galatasaray'ın Kamp Kadrosu Açıklandı

Galatasaray, 2016-2017 sezonu ikinci yarısı öncesindeki kamp çalışmaları için bugün Antalya'nın Belek beldesine gidecek.



Saat 14.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Antalya'ya gidecek olan Sarı-kırmızılılar, ilk antrenmanını saat 19.00'da Sueno Hotels Deluxe Belek'e ait tesislerde basına kapalı gerçekleştirecek.



Kamp çalışmalarının ilk bölümünde 4-8 Ocak 2017 tarihleri arasında Belek'te kalacak olan Galatasaray, 9 Ocak 2017 Pazartesi günü Suudi Arabistan Profesyonel Lig takımlarından Al-Ettifaq ile deplasmanda karşılaşacak. Dammam kentindeki Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak. Takım, maçın ardından aynı gece İstanbul'a dönecek.



Galatasaray'ın Antalya'daki kamp çalışmaları için oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Fernando Muslera, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan, Gökay Güney, Birhan Vatansever, Volkan Pala.



İSTANBUL / DHA