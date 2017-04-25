Galatasaray'ın Kabusu!

Sezonun ilk yarısında Kadıköy oynanan karşılaşmada Mehmet Topal görev yapmamış; orta sahada tüm sorumluluğu Josef üstlenmişti. Sambacı, hatasız bir maç oynamış, takımı 1-0 öndeyken Serdar Aziz'den topu kapıp Fenerbahçe'ye penaltı kazandırmıştı.



Van Persie bunu gole çevirince de Sarı-Lacivretliler maçı tamamen koparmıştı. Josef de Souza, önceki akşam Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmada ise bizzat sahneye çıktı. Sarı-Lacivertliler, 90+1'de belki de maçtaki tek organize atağını geliştirdi.



Kendisini marke eden Josue'den kurtulan Josef, Şener'in ortasında şık bir kafa vuruşuyla 3 puanı getiren isim oldu. Referandum arasından önce müthiş bir form yakalayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu performansını Galatasaray karşısına da taşıyarak derbinin kahramanı oldu.



OĞLUNA SÖZ VERDİ, GOLÜNÜ ATTI



Brezilyalı yıldızın, Galatasaray maçından önce oğluna derbide gol sözü verdiği ortaya çıktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oynanan dev maç öncesi Nicolas de Souza'nın babasından, "Benim kahramanımsın. Çocuk bayramında bana gol hediye etmeni istiyorum" ricasında bulunduğu öğrenildi. Josef'in de derbi sonrası golünü oğluna ve tüm çocuklara armağan ettiği kaydedildi.



(Fanatik)