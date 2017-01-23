Galatasaray'ın İstediği Eduardo Vargas, Flamengo'ya Gidiyor

Transfer döneminde adı uzun bir süre Galatasaray ile anılan Hoffenheim'ın Şilili oyuncusu Eduardo Vargas'ın yeni takımı belli oluyor.

BREZİLYA'YA GİDİYOR

Hoffenheim'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Eduardo Vargas Flamengo ile anlaştı. Brezilya basınına yansıyan haberde Flamengo'nun, Galatasaray'ın da istediği Eduardo Vargas ile anlaşmaya vardığı ve transfer açıklamasının kısa süre içerisinde yapılacağ belirtildi. Flamengo, Vargas ile 3,5 yıl için 7 milyon Euro'ya anlaşırken, kulübü Hoffenheim küçük detaylar kaldı.

Eduardo Vargas, 2015 yılında Napoli'den Hoffenheim'a transer olmuştu ancak Şilili oyuncu özellikle bu sezon beklentilerin çok altında kaldı. Vargas, bu sezon Hoffenheim formasıyla Bundesliga'da sadece 5 karşılaşmada görev aldı.