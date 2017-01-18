Galatasaray'ın İlgilendiği Michael Olunga İçin: Oyuncumuza İlgi Var

Galatasaray'ın golcü adayları arasında gösterilen Djurgarden'de forma giyen Kenyalı forvet Michael Olunga için, kulübünden bir açıklama geldi.

İLGİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİLER

İsveç basınına konuşan Djurgarden Sportif Direktörü Bosse Andersson yaptığı açıklamada Olunga'ya bir ilginin olduğunu itiraf etti. Bosse Andersson CSKA Moskova, Galatasaray ve Çin'den Guizhou Hengfeng Zhicheng ile anılan Olunga için ''Michael'a bir ilgi olduğunu söyleyebilirim, ama takımlar konusunda isim veremem'' ifadelerini kullandı.

İsveç basınına yansıyan haberde Djurgarden'in 22 yaşındaki Michael Olunga'yı 3-4 milyon Euro'luk bir bedelle satmaya sıcak baktığı belirtildi. Genç golcü geçtiğimiz sezon Allsvenskan'de Djurgarden formasıyla 27 maçta 12 gole imza attı.

NAZİFOĞLU DA FORVET TRANSFERİNE AÇIK KAPI BIRAKTI

Lukas Podolski'nin Çin'e gitmesi halinde bir forvet almasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu da transfer konusunda ''Oyuncu alacağız ama yerini söylemeyelim. Podolski giderse muhakkak transfer yapacağız. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız'' ifadelerini kullanmıştı.