NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Atiker Konyaspor'u 1-0 yendiği maçı değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şöyle;

"16. hafta bittiğinde Riekerink şunu söyledi. Galatasaray maçı sonrası oynayacağımız 5 maçta 13 puan çok iyi demişti. Bu puanlar çok değerli tabiki ve rakipleri Başakşehir hariç rakipleri evine gelecek."

"Galatasaray'ın hükmen mağlup olması gerekiyor. Bruma cezalı değil mi? Onu oyuna aldılar. (Rodrigues için) Espri yaparak başlayalım programa..."

İLK YARI DEĞERLENDİRMESİ

"Son paslarda başarısız Galatasaray adına bu gol kaçar mı dediğimiz pozisyon yok gibi... Konya basit oynuyorlar beyazlıya ver."

"Kocaman bu arkadaki Galatasaray zaafiyetini gördü ve Carole çok formsuz olduğunu çalışarak sürekli poziyon arıyorlar."

"Galatasaray Hakan, de Jong'a o da Sneijder'e veriyor ama daha sonra olmuyor. Bruma ve Yasin'in olmaması tabiki etkiliyor. Galatasaray 4x100 bayrak yarışı olsa sonuncu olurlar. Eren, Sneijder yavaş oyuncular bunlar..."

"Eren Derdiyok ve Josue ile kontatak yapma şansınız yok. Galatasaray kötü oyununa rağmen 0-0'ı korudu. Kulübesi de zayıf. Linnes sakatlandığı için ısınmaya gönderdi ama Linnse oyuna devam etti. Eren ile hızlı atağa çıkamıyorum diyordur hoca... Topun hızını arttırması gerekiyor. Topla yapamıyorlar topsuz yapmaları gerekiyor."