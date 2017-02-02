Galatasaray'ın Hesabı, UEFA'ya Uymadı!

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'ın devre arasında Ahmet Çalık ve Garry Rodrigues dışında takviye yapamamasının tek nedeni UEFA ile yapılan anlaşma oldu. Sarı kırmızılılar eldeki oyuncuları gönderemeyince 3. takviyeyi yapamadı.



Galatasaray'da futbolcuların aldığı maaşlar



Sabah'ın haberine göre; 25 kişilik mevcut oyuncu grubu ve Riekerink için kasasından 40 milyon Euro garanti para çıkacak olan sarı-kırmızılılar ayrıca kiralık gönderdiği ve sözleşmelerini feshettiği 9 isme de 4.6 milyon Euro ödeyecek. Maç başılar ve vergiler de dikkate alındığında Galatasaray'ı 65 milyon Euro'ya yakın bir maddi sorumluluk bekliyor.



Chedjou ayrılmak istemedi, Podolski için Japonya'dan gelen teklif tatmin etmedi. Bu isimler kalınca ara transferdeki 3. takviye UEFA'nın sopasına takıldı! UEFA'dan 1 yıl daha men cezası almak istemeyen G.Saray cephesi uzun boylu stoper ve Selçuk'a alternatif olacak yabancı ön libero transferinden vazgeçti.







Bruma ve Fernando Muslera Galatasaray'da kalacak mı?



A Spor'da ara transfer dönemi hakkında konuşan Levent Nazifoğlu, "Transfer döneminde çok memnun olmasak da, gerekenler yapıldı" diye konuştu.



'BRUMA'YI KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK'



Bruma konusuna değinen sarı kırmızılı yönetici, "Bruma ile uzun süreli sözleşme yapmak istiyoruz. Bruma ya da başka oyuncuyu kaybetme lüksümüz yok." açıklamasını yaptı.



Muslera'nın sözleşme görüşmelerine de açıklık getiren Levent Nazifoğlu, "Bir taraftar olarak düşünürseniz beni, futbolu bıraktıktan sonra Muslera'yı yine Galatasaray'da görmek isterim." ifadelerini kullandı.