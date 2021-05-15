Galatasaray'ın (GS) şampiyon olması için kaç gol atması lazım? GS'nin şampiyon olması için kaç farklı yenmesi gerekiyor?

Süper Lig'de şampiyon bugünkü maçlardan sonra belli olacak. Şampiyonluk adaylarından birisi de Galatasaray'dır. GS ve BJK'nin puanları eşit, hatta ikili averajda bile eşitlik söz konusu. Peki, Galatasaray'ın şampiyon olması için Helenex Yeni Malatyaspor'a kaç gol atması gerekiyor? GS'nin şampiyon olması için kaç farklı kazanması gerekecek? Detaylar haberimizde.

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3 takımın şampiyonluk iddiası halen sürüyor. Peki, Galatasaray şampiyon olur mu? Galatasaray şampiyonluk için kaç gol atması gerekiyor? Galatasaray'ın (GS) şampiyon olması için kaç gol atması lazım? GS'nin şampiyon olması için kaç farklı yenmesi gerekiyor? Tüm istatistikler yazımızda.

GALATASARAY'IN SON MAÇI HANGİ TAKIMLA?

Galatasaray son maçını Helenex Yeni Malatyaspor ile yapacak. Galatasaray bu maçı kendi evinde yapacak. Sarı kırmızılı ekibin şampiyon olması için farklı bir galibiyet alması gerekiyor. Çünkü genel averajda Beşiktaş +2 gol önde.

15 Mayıs Cumartesi : Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor (saat 20:30)

GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLMASI İÇİN KAÇ FARKLI GOL ATMASI GEREKİYOR?

Beşiktaş'ın genel averajı = +44 gol

+44 gol Galatasaray'ın genel averajı = +42 gol

Öncelikle şunu belirtelim ki GS ve BJK aynı puana ve aynı averaja sahipler. Yani iki takım arasındaki ilk maçı Beşiktaş 2-0 yenmiş, ikinci maçı ise Galatasaray 3-1 yenmişti. Bu durumda 3-3 eşit ikili averaj oluyor. Haliyle puan eşitliğinde takımların genel averajına bakılacak. Bu durumda her iki takım da son maçlarını kazanmak isteyecekler. Peki, GS şampiyonluk için Beşiktaş'tan kaç farklı gol atması gerekir?

Beşiktaş'ın +44 averajı var, Galatasaray'ın ise +42. Haliyle GS en az 2 fazladan gol atması gerekiyor ki bu durumda genel averajlar da eşit oluyor. Ama burada yine duracağız çünkü genel averajlar eşit olursa bu sefer TFF yönetmeliğine göre en çok gol atan takım şampiyon olacak. Haliyle Beşiktaş'ın attığı gol sayısı GS'ninkinden çok daha fazla olduğu için bu durumda BJK şampiyon olur.

O zaman geriye tek koşul kalıyor. O da Galatasaray'ın Beşiktaş'tan 3 fazla gol atması gerekiyor. Daha doğrusu en az 3 farklı gol atması lazım ki GS'nin genel averajı +1 fazla olsun ve şampiyon olsun.

Sonuç olarak GS'nin BJK'den 3 fazladan gole ihtiyacı var. Şimdi olasılıkları yazalım:

- Diyelim ki BJK maçını 3-0 kazandı. Bu durumda GS 6-0 kazanması gerekiyor.

- Diyelim ki BJK 2-1 kazandı. Bu durumda Galatasaray şampiyon olması için 4-0, 5-1, 6-2 vb. skorlarla kazanması gerekiyor.

- Aynı şekilde Beşiktaş 3-1 kazanırsa, Galatasaray'ın da 5-0, 6-1, 7-2, 8-3 gibi 5 farklı skorla kazanması gerekiyor şampiyonluk için.