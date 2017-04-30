Galatasaray'ın Gözdesi İpucunu Verdi!

Manchester City'den Valencia'da kiralık olarak oynayan ve Galatasaray'ın stoper transfer için düşündüğü isimler arasında gösterilen Eliaquim Mangala, önümüzdeki sezon La Liga'da devam etmeyeceğini söyledi.



Bu sezon 29 kez Valencia formasını giyen Mangala, "Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz. Bitime çok az kaldı. Sakin olup futbola motive olacağım ama gelecek yıl Valencia'da kalacağımı düşünmüyorum. Gelecek sezon daha uzun vadeli bir plan yapmayı deneyeceğim." ifadelerini kullandı.



Radio Marca'ya konuşan Fransız stoper, "Valencia'da beklentilerim büyüktü ama kariyerimde daha önce yaşamadığım bir şey yaşadım ve 1 sezonda 3 teknik direktör ile birlikte çalıştım. Burada her şey çok çabuk ve çok hızlı değişiyor. Hayatımda ilk defa futbola konsantre olabilmek için bu kadar büyük bir çaba gösterdim." diyerek sözlerini noktaladı.



2011'de Standard Liege'den Porto'ya 6.75 milyon euroya transfer olduktan 3 sezon sonra Manchester City'e 30.5 milyon euroya geçen 26 yaşındaki Eliaquim Mangala, bu sezon 29 maçta forma giydi ve 2 gol attı.



(Sporx)