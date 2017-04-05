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Galatasaray'ın Görüştüğü 3 İsim!
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları erken başladı. Sarı kırmızılıların ilgilendiği savunma oyuncularının isimlerine ulaşıldı.
5 Nisan 2017 Çarşamba 23:15
Galatasaray
'ın görüştüğü 3 isim!
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
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