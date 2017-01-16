Galatasaray'ın Fotoğrafçısından Podolski'ye Kontra

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası grup etabı 5. maçında Elazığspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, uçak yolculuğu ile Elazığ'a ulaştı.



Galatasaray'ın sıcakkanlı yıldızı Lukas Podolski, Elazığ yolculuğu sırasında uyayakalan fotoğrafçı Ali Kemertaş'a sosyal medyadan takıldı.



Paylaşımında 'Elazığ'a geldik; ama Ali hâlâ aynı rüyayı görüyor." ifadelerini kullanan Alman yıldız, sürpriz bir kontra ile karşılaştı.



'PEKİ SEN NE YAPIYORSUN?'



Uyuyakaldığı fotoğrafı paylaşan Lukas Podolski'ye cevap veren kulüp fotoğrafçısı Ali Kemertaş, kullandığı fotoğraf ile takipçilerini gülümsetti.



'Peki, sen n'apıyorsun Podolski?' sözleriyle bu sefer Alman yıldızın Elazığ uçağında uyuduğu fotoğrafı paylaşan Ali Kemertaş'ın cevabı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.



