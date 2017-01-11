Galatasaray'ın Filede Avrupa Sınavı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre'nin Franches-Montagnes ekibi ile karşı karşıya gelecek.



Rossemasion kentinde oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Romanya'dan Alina Felicia Suciu ile Bulgaristan'dan Simeon Ivanov hakem ikilisi yönetecek.



Müsabakanın rövanşı 24 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak ve turu geçecek ekip belli olacak.