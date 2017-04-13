Galatasaray'ın Eski Hocası Riekerink'in Ev Kirasını Sneijder Ödedi

Galatasaray'dan henüz ödeme alamayan Jan Olde Riekerink hala Türkiye'den ayrılmadı. Ekonomik sıkıntı yaşayan Hollandalı teknik adamın ev kirasını ise vatandaşı Wesley Sneijder ödedi.

KULÜPTEN ALACAĞI VAR

Galatasaray'dan 900 bin Euro'luk alacağı bulunan Riekerink'in kulübe kısa bir süre içinde dava açacağı haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu.

2 KUPA KAZANDI

Galatasaray'ın başında kısa bir süre görev yapan Jan Olde Riekerink, sarı kırmızılı kulübün başında 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.