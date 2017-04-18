Galatasaray'ın Eski Futbolcusuna Teklif Yağıyor!

Galatasaray'ın sezon başında Portekiz devi Porto'ya 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Alex Telles kıymete bindi! 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, bu sezon Porto'daki performansıyla Avrupa'nın devlerinin dikkatini çekerken, şimdiden 10 transfer teklifi aldı.



Portekiz basınına yansıyan haberde, Portekiz Süper Ligi'nde en çok asist yapan defans oyuncusu olan Alex Telles için Porto'ya 10 teklif geldiği belirtildi. Porto'nun da bu sezon ligde en çok gol pası veren oyuncusu olan Telles ile ilgilenen kulüplerin başında da Real Madrid yer alıyor. Porto'nun teklif aldığı takımlar hakkında isim verilmezken, Portekiz devinin Brezilyalı oyuncuyu sezon sonunda çok iyi bir bonservis bedeline satabileceği de belirtildi.



Alex Telles bu sezon Porto formasıyla tüm kulvarlarda 10 asist yaparken, takımın en çok gol pası veren ismi oldu. Brezilyalı sol kanat oyuncusu Porto formasıyla 40 maça çıkarken, 1 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi.



GALATASARAY 6,15'E ALIP, 6,5'E SATMIŞTI



Galatasaray, Alex Telles'i 2014 yılında Gremio'dan 6,15 milyon euroya transfer etmişti. Sarı-kırmızılı kulüp bu sezon başında da Brezilyalı oyuncuyu sadece 6,5 milyon euro bonservis bedeline Porto'ya sattı.



LİGİN EN İYİ 11'İNE DE SEÇİLDİ



Alex Telles, Porto'do gösterdiği performansla Portekiz Ligi'nde yılın en iyi 11'ine de seçilmişti.



(Sporx)