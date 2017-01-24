Galatasaray'ın Endişe Yaratan Savunma Zaafı

FutbolArena Detay - Ziaat Türkiye Kupası grup etabı son maçında Galatasaray seyircisi karşısında Erzincanspor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı.



Jan Olde Riekerink yönetimindeki Galatasaray, son 16 turunda Medipol Başakşehir ile eşleşirken geride kalan kupa maçlarındaki savunma zaafı dikkkatleri çekti.



TOPLAMDA 10 GOL



Galatasaray bu sezon Ziraat Türkiye kupasında oynadığı 7 maçta da gol yedi. Dersimspor maçını 5-1 kazanan, Galatasaray grup aşamasında 6 maç sonunda toplamda 9 gol yedi. Galatasaray rakiplerine ise ön eleme maçları dahil olmak üzere toplam 20 gol attı.



Sarı kırmızılılar grup etabında Erzincanspor, Tuzlaspor ve Elazığspor ile mücadele etti.