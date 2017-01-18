Galatasaray'ın En Skoreri Lukas Podolski

FutbolArena Detay - Takımda kalıp kalmayacağı tartışılan ve Çin'e transferi gündemde olan Lukas Podolski, Elazığspor karşısında attığı 2 gol ve yaptığı bir asistle dikkatleri çekti.



38 GOLDE BAŞROL



Geçen sezon başında Galatasaray'a gelen Alman oyuncu Lukas Podolski, geride kalan dönemde 57 resmi maça çıktı. Podolski 57 resmi maç içinde 25 gol atıp 13 asist yapmayı başardı.



Lukas Podolski geldiği günden beri Galatasaray'ın gole en çok katkı yapan oyuncusu oldu. Alman oyuncu Ziraat Türkiye Kupasında ise oynadığı 7 maç sonunda 7 gole ulaştı.