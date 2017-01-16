Galatasaray'ın Elazığspor Kadrosu

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda Elazığspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı kırmızılı takımda Yasin Öztekin yeniden affedildi ve kadroda yer aldı.



Galatasaray'ın Elazığspor karşılaşması için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Lionel Carole, Berk Ünsal, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Ahmet Gül, Sabri Sarıoğlu, Soner Gönül, Birhan Vatansever.



Sarı kırmızılılar, bugün saat 14.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Elazığ'a gidecek.