Galatasaray'ın Büyük Sırrı

Galatasaray, bugüne kadar 23 Nisan'da oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi.



Galatasaray, bugüne kadar 23 Nisan'da oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Bu tarihte toplam 7 karşılaşmaya çıkan Sarı-Kırmızılılar, 5 galibiyet 2 beraberlik elde etti.



Aslan, 23 Nisan'daki maçlarda Karşıyaka, Altay, Vefa, Samsun ve Malatya'yı yenerken, Denizli ve Kayseri'yle berabere kaldı.



SON 15 DAKİKA ONLARA YARIYOR



Cim Bom bu sezon ligde en çok golü son 15 dakikalarda buldu. 76-90 dakikaları arasında 14 gol atıp 5 gol yiyen Sarı-Kırmızılılar, en az golü ise 61 ve 75. dakikalar arasında kaydetti, sadece 4 kez fileleri havalandırabildi.



Aslan ilk yarılarda 24 gol atıp 17 gol yerken, ikinci yarılarda 26 gol buldu, kalesinde 15 gol gördü. (Fanatik)