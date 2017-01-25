Galatasaray'ın Asıl Hedefi Açıklandı

Galatasaray yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 Erzincanspor karşısında 5 gol atarak yıldızlaşan Lukas Podolski'yi satmak istemiyor.

Japonya'dan gelen 3 milyon Euro'luk transfer teklifini reddeden Galatasaray, 7 milyon Euro'dan aşağı inmeye sıcak bakmıyor. Sarı kırmızılı yöneticiler, "Podolski İstanbul'da mutlu, ailesinin bazı sıkıntıları var ancak biz kendisinin takımda kalmasından yanayız. Yalnızca attığı gollerden dolayı değil, karakter olarak da Galatasaray'a oldukça yakışan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Podolski için 7 milyon Euro'nun altında bir rakamı kesinlikle kabul etmeyeceklerini vurgulayan yöneticiler, "Bizim kararımız kesin. Onun ayarında birini bulmak bu dönemde çok zor, ancak istediğimiz rakam teklif edilirse o gün düşünürüz" şeklinde görüş belirttiler.

Japon takımı Vissel Kobe'nin sarı kırmızılı kulübe yeni bir teklif sunması beklenirken, görüşmelerin devam edeceği, Podolski'nin Galatasaray'a para kazandırmadan ayrılmak istemediği ifade edildi.