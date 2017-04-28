Galatasaray'ın Ambargosu Sona Erdi!
2011-2012 sezonundan itibaren kupalara ambargo koyan, Hamza Hamzaoğlu'yla 3 kupa, Riekerink'le bile 2 kupa sevinci yaşayan Galatasaray, 5 yıl aradan sonra ilk kez bir sezonu eli boş tamamlıyor. Onca başarının ardından bugünkü tablo, geleceğe dair ümitleri de azaltıyor.
2010-2011 sezonunu ligde 8. sırada ve eksi averajla tamamlayan Galatasaray'da, sadece birkaç ay içinde her şey değişmiş, başkanlık koltuğuna Ünal Aysal oturmuş ve teknik direktörlük görevine gelen Fatih Terim'le beraber, kupalara ambargo konulmuştu. 2011-2012 sezonunda oynanan ekstra Play- Off'la beraber Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin stadında şampiyonluk kupası kaldırmış, ardından Süper Kupa'yı da müzesine götürmüştü.
MANCİNİ DE GELENEĞİ SÜRDÜRDÜ
Terim'le devam eden ikinci sezon da başarı doluydu. Yine şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen Sarı-Kırmızılılar, Süper Kupa'yı da kimselere bırakmadı. Ancak üçüncü sezonun ilk haftalarında yaşanan Terim ve Aysal krizi, hoca değişikliğine yol açtı ve Roberto Mancini teknik direktörlük görevine getirildi. İtalyan hoca da geleneği sürdürerek en azından Türkiye Kupası'nı Galatasaray'a getirdi.
AZ ZAMANDA ÇOK İŞ BAŞARDILAR
2014-2015 sezonu ise Galatasaray açısından çok ilginçti. Mancini'yi yollayıp Prandelli'yi göreve getiren Aysal, bir süre sonra başkanlığı bırakmak zorunda kaldı. Geçici başkan Duygun Yarsuvat da bir süre sonra Prandelli'nin yerine Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı. İşler kötü gidiyor diye bakılan sezonu Galatasaray; şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Süper Kupa ile adeta hat-trick yaparak tamamladı.
BİRİ FENERBAHÇE'DEN DİĞERİ BEŞİKTAŞ'TAN
Bir sonraki sezon Hamza hoca ile işler umulduğu gibi devam etmeyince, önce Mustafa Denizli, ardından altyapı antrenörü diye getirilen Riekerink takımın başına geçti. Hollandalı hoca az zamanda önemli başarılara imza atarak hem Türkiye Kupası'nın hem de Süper Kupa'nın Galatasaray'a gelmesini sağladı. Üstelik birini Fenerbahçe'nin, diğerini de Beşiktaş'ın elinden kaparak.
YENİ BİR KURTARICI BEKLENİYOR
Ancak bu sezon ne Riekerink ne de Tudor geleneği sürdürmeyi başaramadı. Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenen Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk yarışına da havlu atınca, 5 yıl sonra ilk kez bir sezonu kupasız tamamlamayı garantiledi. Taraftarlar bu başarısızlıktan Dursun Özbek ve yönetimini sorumlu tutuyor. Kötü gidişat nedeniyle camia geleceğe umutlu bakamıyor ve yeni bir kurtarıcı daha bekleniyor.
(Fanatik)