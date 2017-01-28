Galatasaray'ın Akhisar Belediyespor Maçı 11'i Belli Oldu

FutbolArena Özel - Galatasaray Süper Lig'de yarın sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak.
Bu maç öncesinde Galatasaray'da sakatlar ve kart cezalısı durumda bulunan oyuncular can sıkıyor. Ahmet Çalık ve Nigel de Jong cezaları gerekçesiyle oynayamazken, Serdar Aziz, Eray İşcan, Sinan Gümüş ve Koray Günter'in sakatlıkları sürüyor. Tolga Ciğerci de iyileşmiş olmasına rağmen antrenman eksiği nedeniyle bu maçta riske edilmeyecek.
GALATASARAY'IN AKHİSAR MAÇI 11'İ
Galatasaray'ın kalesinde Muslera göre yaparken savunma dörtlüsü Sabri, Semih Kaya, Hakan Balta ve Carole şeklinde olacak. Orta ikilide Selçuk İnan ve Josue görev yapacak. Kanatlarda ise Yasin Öztekin ve Bruma oynayacak. Santrfor arkasında Sneijder en uçta da Podolski görev yapacak.
Kaynak: Futbolarena.com