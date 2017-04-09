Galatasaray ile Medipol Başakşehir 18. Randevuda
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 17 maçtan 9'unu Galatasaray, 4'ünü Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 31 golüne, Medipol Başakşehir 22 golle cevap verdi.
Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğinde Türk Telekom Arena'da yapılan maçı Medipol Başakşehir 2-1 kazandı.
Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda birbirlerine rakip oldu. Evindeki maçta 2-1 galip gelen Medipol Başakşehir, rakibini eledi.
Medipol Başakşehir'in evindeki maçlar
İki takım arasında Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 8 maçtan 5'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü turuncu-lacivertliler kazandı.
Beşi Atatürk Olimpiyat, 3'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 10, konuk Galatasaray 11 gol attı.
Maçlar
Galatasaray ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
2007-2008:
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-3
2008-2009:
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1
2009-2010:
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1
2010-2011:
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 3-1
2011-2012:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 2-0
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-1
2012-2013:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 1-3
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0
2014-2015:
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-2
2015-2016:
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 3-3
2016-2017:
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-2