Galatasaray ile Kocaeli Birlik Arasında Çim Gerginliği

FutbolArena - U14 Gelişim Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ile Kocaeli Birlik arasında oynanacak maç öncesi çim krizi yaşandı. TFF'nin talimatları gereğince suni çimde oynanması gereken maçı doğal çim sahada oynamak isteyen Galatasaray'a Kocaeli Birlik cephesi karşı çıktı. Bunun üzerine TFF, mücadelenin suni çimde oynatılması konusunda sarı kırmızılılara talimat gönderdi.



Galatasaray Kocaeli Birlik U14 çim saha krizi



Yerel Futbol'da yer alan habere göre; Cumartesi günü oynanan karşılaşmada, ilk maçta olduğu gibi yine daha maç başlamadan sinirler gerildi. TFF'nin yayınladığı bültende suni çimde oynanması gereken maçı, Galatasaray Spor Kulübü, futbol okulu çalışmalarını bahane ederek çim sahada oynayacaklarını Kocaeli Birlikspor'a deklare etti. Fakat Kocaeli Birlikspor U14 Teknik Sorumlusu Göksel Ali Argun, futbolcularının çim saha ekipmanları olmadığı için bu teklifi redetti.



TFF ile görüşen Kocaeli Birlikspor yetkilileri maçı çim sahada oynamayacaklarını net bir dille açıkladıktan sonra, TFF maçın suni çimde oynanması konusunda Galatasaray Spor Kulübü'ne bildirimde bulundu. Bunun üzerine futbol okulu çalışmaları çim sahaya kaydırıldı.



Kocaeli Birlikspor U14 Teknik Sorumlusu Göksel Ali Argun,"Bize çim sahada oynanacağını maçtan bir kaç gün önce deklare etselerdi biz çim sahada oynardık, buraya da çim saha ekipmanımızla gelirdik. Fakat bize bunu burada söylüyorlar, benim futbolcumun çim saha ekipmanı yok. Ben bu şekilde oraya çıkarsam zaten maçı oynamadan kaybetmiş olurum." dedi.



İlk maçta gerginlik yaşadığı Galatasaray U14 Teknik Sorumlusu Tuğberk Tanrıvermiş ile burada herhangi diyaloglarının olduğunu sorduğumuzda ise Argun; "Tuğberk Hoca hariç tüm Galatasaray ekibi bize gayet misafirperver davrandı, iyi karşıladılar" yanıtını verdi.



Kocaeli Birlikspor U14 Altyapı Koordinatörü Ali Gürdal da yaptığı açıklamada; "Bize verilen soyunma odaları sanki yıllardır kullanılmamış, sırf bu maç için açılmış gibiydi. Ben hayatım boyunca bu kadar rezil bir soyunma odası görmedim. Bunun altında bir art niyet aramıyorum ama bu görüntüyü de Galatasaray'a yakıştıramadım. Neticesinde burayı kullanacak olan 14-15 yaşındaki çocuklarımız. Hiç değilse biraz olsun dezenfekte etselerdi" diyerek sitem etti.



Galatasaray ile Kocaeli Birlik arasında çiçek krizi



İki takım arasında 12 Kasım 2016'da oynanan maç öncesi de bir kriz yaşanmıştı. Kocaeli Birlik teknik heyetinin, Galatasaray'a transfer olan eski oyuncularına çiçek vermek istemesi olay yaratmıştı. Galatasaray'ın sorumlusu Tuğberk Tanrıvermiş'in, "Oyuncuyu yumuşatmak için maç öncesi böyle bir şey yapıyorsunuz" demesi üzerine teknik ekipler arasında gerginlik yaşanmıştı.