Galatasaray Ile Fenerbahçe 385. Randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle iki takım toplamda 385. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, 23 Nisan Pazar günü TT Arena'da ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 27 haftada 15 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlikle 49 puanla 4. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 14 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 8 beraberlik alarak 50 puanla 3. sırada yer alıyor.



DERBİDE 385. RANDEVU



İki ekip yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte 383. kez karşı karşıya gelecek. 107 yıllık rekabette daha önce oynanan 384 karşılaşmanın 145'ini sarı-lacivertliler kazanırken, 123 maçta ise sarı-kırmızılı takım galip geldi. Taraflar 116 mücadelede ise eşitliği bozamadı. Kanarya, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 531 kez havalandırırken, Aslan ise 482 defa gol sevinci yaşadı.



LİGDE 120. SINAV



Ezeli rakipler, yarın oynanacak mücadeleyle Süper Lig'de 120. kez karşılaşacaklar. Geride kalan 119 maçta sarı-lacivertlilerin 49-33'lük üstünlüğü bulunuyor. 37 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 153, sarı-kırmızılılar da 116 gol kaydetti.



ASLAN EVİNDE NAMAĞLUP



Aslan, 2012 Nisan ayından bu yana ezeli rakibine evinde yenilmiyor. Cimbom, bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanan 59 derbide ise Galatasaray 23, Fenerbahçe 14 galibiyet aldı. 22 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.



FENERBAHÇE 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Fenerbahçe, son dört lig maçında Galatasaray'a karşı kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, 3'ünü evinde oynadığı bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Kanarya, rakibine karşı en uzun yenilmezlik serisini Kasım 2008-Mart 2011 arasında 6 maçla yakalamıştı.



DÜDÜK FIRAT AYDINUS'TA



Süper Lig'in 28. haftasında yarın TT Arena'da saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.



(Uygar Aydın/İHA)