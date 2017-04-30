Galatasaray ile Bursaspor 96. Randevuda

Galatasaray ile Bursaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 96. kez karşı karşıya gelecek.



Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 49'unu galibiyetle kapattı, rakibine 21 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



Sarı-kırmızılılar, 95 maçta rakip filelere 162 gol attı, Bursa ekibi 80 golle karşılık verdi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 3-1 kazandı.



Bursaspor 9 maçtır kazanamıyor



Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 9 maçı kazanamadı.



Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 9 randevuda 4 kez berabere kaldı, 5 kez yenildi.



Bursa'da ev sahibi üstün



Bursaspor, evinde Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyet sayısında rakibine 17-13 üstünlük sağladı.





Bursa'da yapılan 17 lig karşılaşması da beraberlikle sonuçlandı, Galatasaray'ın 50 golüne karşılık, Bursaspor 47 gol attı.



Geçen sezon Bursa'da yapılan lig maçı 1-1 tamamlandı.



Farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında kendi sahasında 6-0 yenerek aldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, 1998-1999 sezonunda da 5-0'lık galibiyete imza attı.



Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla elde etti.



Son 10 maç



Galatasaray ile Bursaspor arasında yapılan son 10 lig maçında alınan sonuçlar şöyle:



Sezon Maç Sonuç



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2011-12 Bursaspor-Galatasaray 1 - 0



2012-13 Galatasaray-Bursaspor 3 - 2



Bursaspor-Galatasaray 1 - 1



2013-14 Bursaspor-Galatasaray 1 - 1



Galatasaray-Bursaspor 6 - 0



2014-15 Bursaspor-Galatasaray 0 - 2



Galatasaray-Bursaspor 2 - 2



2015-16 Galatasaray-Bursaspor 3 - 0



Bursaspor-Galatasaray 1 - 1



2016-17 Galatasaray-Bursaspor 3 - 1