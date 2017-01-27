Galatasaray ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.
Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 9 maçtan 8'ini Galatasaray, birini Akhisar Belediyespor kazandı.
Sarı-kırmızılıların 24 golüne, yeşil-siyahlılar 9 golle yanıt verdi.
İstanbul'da yapılan 4 maçı da kazanan Galatasaray, 14 gol atıp, 4 gol yedi.
Galatasaray, 2012-2013 sezonunda İstanbul'da 3-0, Manisa'da 2-1'lik skorlarla galip geldi. 2013-2014'te Manisa'daki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı, İstanbul'da sarı-kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup etti. 2014-2015'teki müsabakalarda gülen taraf, İstanbul'da 2-1, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla Galatasaray oldu. Geçen sezonki maçlarda Galatasaray, evinde 3-2, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla galip geldi.
Bu sezonun ilk yarısında Manisa'da yapılan müsabakada 3 puanı 3-1'lik skorla konuk Galatasaray hanesine yazdırdı.
Galatasaray ile Akhisar Belediyespor 10. Randevuda
Galatasaray ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.