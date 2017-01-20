Galatasaray İkna Turunda

Galatasaray, Maicon'u transfer etmek için ekstra çaba harcıyor! Sao Paulo forması giyen 28 yaşındaki stoper Maicon'u kadrosuna katmaya çalışan Galatasaray Yönetimi, önemli bir engelle karşılaştı ve şimdi bunu aşmaya çalışıyor.

Brezilya kulübünün 6 milyon Euro'ya aldığı Sambacı'ya 12 milyon Euro serbest kalma bedeli koyduğu öğrenildi.

Bununla birlikte oyuncunun babası Maurides Roque, Maicon'un 8 yıl boyunca Avrupa'da forma giydiğini ve özlediği için ülkesine döndüğünü, Brezilya'da çok mutlu olduğunu söyledi.

Sarı-Kırmızılılar ise bu gelişmelere rağmen Maicon transferi konusunda girişimlere tüm hızıyla devam ediyor.

Kaynak: Sporx