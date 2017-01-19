Galatasaray İçin Vincent Janssen Transfer İddiası

FutbolArena - Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da Lukas Podolski'nin belirsizliği devam ederken, Eren Derdiyok'un da performansı tartışılıyor. Sarı kırmızılı takımın, bu doğrultuda forvet hattına takviye yapmak istediği iddia edilirken gündeme gelen son isim Tottenham forması giyen Vincent Janssen oldu.



Galatasaray, Vincent Janssen'i transfer edecek mi?



Fanatik'in haberine göre; Galatasaray Yönetimi, 22 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, Tottenham'a teklifi sunarken, Vincent Janssen'i ikna etme işini teknik direktör Jan Olde Riekerink üstlenecek. Riekerink, golcü futbolcuya, Galatasaray'da Sneijder, de Jong, Garry Rodrigues gibi Hollandalılar'ın da yer aldığı ve uyum sorunu yaşamayacağını anlatacak.



Tottenham'da fazla süre alamadığı için yıldız oyuncunun, milli takımdaki yeri de tehlikede. Riekerink, Janssen ile yapacağı görüşmede bunun altını çizecek, "Sneijder, düzenli olarak Hollanda'da oynuyor. Sen de Galatasaray'da kendini göstererek, milli takımdaki yerini güvence altına alabilirsin" diyecek.



Vincent Janssen kimdir? Vincent Janssen transfermarkt



22 yaşındaki Hollandalı futbolcu, kariyerine Feyenoord altyapısında başladı. 2013'te Almere City takımına giden oyuncu, 2015'te Alkmaar'a transfer oldu. Alkmaar'da sergilediği başarılı performansın ardından geçen yıl tottenham'a tam 22 milyon Euro karşılığında transfer olan Vincent Janssen, bu sezon 23 resmi maçta toplamda 1,067 dakika süre aldı ve 3 gol, 2 asistle oynadı.



Tottenham ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vincent Janssen'in transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 14 milyon Euro.