Galatasaray İçin Florin Nita Transfer İddiası

FutbolArena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray ile ilgili ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı kırmızılıların, Romanya Ligi'nde Steaua Bükreş forması giyen kaleci Florin Nita'yı izlemeye aldığı öne sürüldü.



Galatasaray, Florin Nita'yı transfer edecek mi?



Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatmayı düşünen Galatasaray'ın Romanya Ligi'nde forma giyen Florin Nita'yı takibe aldığı yazıldı. Romen basınında yer alan haberlere göre; sarı kırmızılı ekibin izleme komitesinin Steaua Bükreş takımının Antalya'da kamp yaptığı sırada 29 yaşındaki kaleciyi yakından takip ettiği vurgulandı. Sarı kırmızılıların, Florin Nita'yı yaz transfer dönemine kadar takip altında tutacağı ve sezon sonunda verilecek karara göre hareket edeceği ifade edildi.



Florin Nita kimdir? Florin Nita transfermarkt



29 yaşındaki Romen kaleci Florin Nita, kariyerine Chiajna takımında başladı. 2013'te Steaua Bükreş'e transfer olan Florin Nita, bu sezon forma giydiği 27 maçta 31 gol yedi. Florin Nita, 9 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Kulübüyle 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Florin Nita'nın transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 1,8 milyon Euro.